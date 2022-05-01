Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на объекте Минобороны
На территории объекта министерства обороны России в Белгородской области произошел пожар, на месте работают оперативные службы, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, принимаются меры для обеспечения безопасности, отметил губернатор.
Позднее Гладков сообщил, что в результате пожара пострадал один местный житель. «Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор. Он уточнил, что на месте работают подразделения МЧС, его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка в Белгородской загорелся склад боеприпасов, сообщал Гладков. Политик писал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», а позже якобы произошло еще три взрыва.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.