Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов
Утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области произошел пожар. По предварительным данным, загорелся склад боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, он получил эту информацию от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.
«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», — сообщил Гладков. До этого политик писал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», а позже якобы произошло еще три взрыва. По его словам, экстренные службы пока не сообщили причину произошедшего.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым.