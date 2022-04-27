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Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

Ведомости

Утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области произошел пожар. По предварительным данным, загорелся склад боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, он получил эту информацию от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», — сообщил Гладков. До этого политик писал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», а позже якобы произошло еще три взрыва. По его словам, экстренные службы пока не сообщили причину произошедшего.

С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных