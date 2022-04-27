Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», — сообщил Гладков. До этого политик писал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», а позже якобы произошло еще три взрыва. По его словам, экстренные службы пока не сообщили причину произошедшего.