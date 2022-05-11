В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.