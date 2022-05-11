В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах», — заявил Старовойт.
Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.
1 мая Старовойт сообщил, что в Рыльском районе области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста. Губернатор назвал происшествие диверсией и сообщил о возбуждении уголовного дела. По железнодорожной ветке проходили товарные составы.