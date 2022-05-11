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В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«До 25 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — сообщил Гладков.

Приграничные районы подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации.В середины апреля шесть из семи регионов России, граничащих с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

5 мая Гладков сообщил, что села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области обстреливают со стороны Украины, среди мирных жителей никто не пострадал. Обстрел прекратился к полудню. В результате в Нехотеевке были повреждены линии электропередач и пять домов, один из них был сильно разрушен. Позднее Гладков рассказал, что власти в целях безопасности организовали выезд большей части жителей Нехотеевки, по данным на 6 мая, в селе оставалось менее 30 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных