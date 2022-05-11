В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 25 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — сообщил Гладков.
Приграничные районы подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации.В середины апреля шесть из семи регионов России, граничащих с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.
5 мая Гладков сообщил, что села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области обстреливают со стороны Украины, среди мирных жителей никто не пострадал. Обстрел прекратился к полудню. В результате в Нехотеевке были повреждены линии электропередач и пять домов, один из них был сильно разрушен. Позднее Гладков рассказал, что власти в целях безопасности организовали выезд большей части жителей Нехотеевки, по данным на 6 мая, в селе оставалось менее 30 человек.