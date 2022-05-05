Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух сел со стороны Украины
Села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области обстреливают со стороны Украины, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет», — заявил Гладков.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам.1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.
1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны в регионе, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Также было повреждено 7 домов. На следующий день губернатор сообщил о двух взрывах. Затем Гладков рассказал, что взрывы были слышны во время выполнения боевых задач российской авиацией.