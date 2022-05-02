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Общество

Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на понедельник его разбудили два сильных взрыва. По данным оперативного штаба, разрушений и пострадавших нет, написал он в своем Telegram-канале.

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — сообщил Гладков.

По его словам, в социальных сетях появились кадры со вспышками в небе.

Накануне Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны России в Белгородской области. В результате пожара пострадал один местный житель. «Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор. Кроме того, с различной степенью разрушений было повреждено семь домов, уточнил позже глава региона.

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С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.

Утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка произошел пожар. По предварительным данным, загорелся склад боеприпасов, сообщал Гладков. В конце марта другой пожар на складе боеприпасов губернатор называл причиной взрывов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных