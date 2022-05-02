Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на понедельник его разбудили два сильных взрыва. По данным оперативного штаба, разрушений и пострадавших нет, написал он в своем Telegram-канале.
«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — сообщил Гладков.
По его словам, в социальных сетях появились кадры со вспышками в небе.
Накануне Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны России в Белгородской области. В результате пожара пострадал один местный житель. «Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор. Кроме того, с различной степенью разрушений было повреждено семь домов, уточнил позже глава региона.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.