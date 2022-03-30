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Общество

Губернатор назвал предварительную причину взрывов в Белгородской области

Ведомости

Пожар на складе боеприпасов, по непроверенной информации, стал причиной взрывов в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По непроверенной информации произошёл пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — сообщил Гладков.

По его словам, правительство региона ждет официального сообщения от Минобороны. Гладков подчеркнул, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Разрушенных жилых, нежилых построек также не зафиксировано. «В случае изменения буду до вас информацию максимально оперативно доводить», — уточнил он.

Накануне произошли взрывы на территории поселка Октябрьский Белгородской области. Населенный пункт находится менее чем в 30 км от областного центра и примерно в 20 км от границы с Украиной. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщало, что в военный городок на территории региона попал снаряд, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. 

С начала спецоперации российских войск на территории Украины Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам. 23 марта Гладков сообщал о выстрелах со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.

Ранее по теме: Губернатор сообщил о взрывах под Белгородом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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