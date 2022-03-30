Губернатор назвал предварительную причину взрывов в Белгородской области

С начала спецоперации российских войск на территории Украины Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам. 23 марта Гладков сообщал о выстрелах со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.