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Глава Белгородской области сообщил об одном погибшем после обстрела с Украины

Ведомости

После обстрела с украинской стороны села Солохи в Белгородской области погиб один человек, трое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее о жертвах среди гражданского населения из-за обстрелов с украинской территории не сообщалось.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб (умер в машине скорой помощи) и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Гладков. Он добавил, что, по сообщению главы села, произошло частичное обрушение одного дома. Однако пожар наблюдается за пределами населенного пункта. На месте инцидента работают пожарные.

Об обстреле села Солохи со стороны Украины стало известно ранее сегодня. Изначально губернатор Гладков сообщал об одном раненом. Кроме того, сегодня, 11 мая, о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сообщал губернатор Роман Старовойт – в приграничной зоне был сбит украинский беспилотник.

Обстрелы пограничных Брянской, Курской и Белгородской областей с украинской территории начались после того, как российские войска покинули Черниговскую и Сумскую области Украины в конце марта. С середины апреля «желтый» уровень террористической опасности действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

Ранее по теме: В результате обстрела Белгородской области пострадал один человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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