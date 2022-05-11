Глава Белгородской области сообщил об одном погибшем после обстрела с Украины

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб (умер в машине скорой помощи) и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Гладков. Он добавил, что, по сообщению главы села, произошло частичное обрушение одного дома. Однако пожар наблюдается за пределами населенного пункта. На месте инцидента работают пожарные.