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Bloomberg: Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро

Ведомости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагает странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд евро, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о дополнительном выделении средств в рамках Европейского фонда мира. Страны — члены ЕС еще не согласовали это предложение. Одним из государств, которое выступило против этой идеи, стала Германия. Как уточняет собеседник агентства, правительству ФРГ необходимо провести «надлежащие процедуры» и получить одобрение, чтобы выделить средства для финансирования данной программы.

С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие по собственной инициативе. По словам другого источника, большинство государств-членов поддерживают выделение дополнительных средств и хотят, чтобы объявление было сделано уже на следующей неделе.

Издание Politico ранее сообщило, что Еврокомиссия намерена выпустить новые долговые обязательства Евросоюза для покрытия потребностей Украины в финансировании на ближайшие три месяца. Украинская сторона и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к выводу, что Киеву необходимы 5 млрд евро в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.

6 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро. «Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро», — сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что «для Европы многое стоит на кону» на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране «является более, чем стресс-тестом для экономики» ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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