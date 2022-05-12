Bloomberg: Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагает странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд евро, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о дополнительном выделении средств в рамках Европейского фонда мира. Страны — члены ЕС еще не согласовали это предложение. Одним из государств, которое выступило против этой идеи, стала Германия. Как уточняет собеседник агентства, правительству ФРГ необходимо провести «надлежащие процедуры» и получить одобрение, чтобы выделить средства для финансирования данной программы.
С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие по собственной инициативе. По словам другого источника, большинство государств-членов поддерживают выделение дополнительных средств и хотят, чтобы объявление было сделано уже на следующей неделе.
Издание Politico ранее сообщило, что Еврокомиссия намерена выпустить новые долговые обязательства Евросоюза для покрытия потребностей Украины в финансировании на ближайшие три месяца. Украинская сторона и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к выводу, что Киеву необходимы 5 млрд евро в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.
6 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро. «Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро», — сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что «для Европы многое стоит на кону» на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране «является более, чем стресс-тестом для экономики» ЕС.