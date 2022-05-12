Bloomberg: Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро

6 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро. «Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро», — сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что «для Европы многое стоит на кону» на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране «является более, чем стресс-тестом для экономики» ЕС.