Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме реализации американских военных биологических программ в лабораториях на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили открытое заседание СБ ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) завтра, 13 мая», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что США и Киев использовали Мариуполь в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры в ходе исследований, которые проводились в украинских биолабораториях. В санитарно-эпидемиологической лаборатории, в частности, был обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. При этом часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена.
В марте заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу подчеркнула, что у организации нет ни полномочий, ни возможностей проверить данные России о военно-биологических программе США на Украине. «Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации», — сказал она на заседании СБ ООН (цитата по ТАСС).
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.