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Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

Ведомости

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме реализации американских военных биологических программ в лабораториях на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили открытое заседание СБ ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) завтра, 13 мая», — написал Полянский в своем Telegram-канале. 

Накануне Минобороны РФ сообщило, что США и Киев использовали Мариуполь в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры в ходе исследований, которые проводились в украинских биолабораториях. В санитарно-эпидемиологической лаборатории, в частности, был обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. При этом часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена.

В марте заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу подчеркнула, что у организации нет ни полномочий, ни возможностей проверить данные России о военно-биологических программе США на Украине. «Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации», — сказал она на заседании СБ ООН (цитата по ТАСС). 

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.

Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.

Ранее по теме: Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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