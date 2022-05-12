Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

В марте заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу подчеркнула, что у организации нет ни полномочий, ни возможностей проверить данные России о военно-биологических программе США на Украине. «Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации», — сказал она на заседании СБ ООН (цитата по ТАСС).