Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичного оборудования
С 20 мая Япония запрещает экспортировать в Россию 15 высокотехнологичных товаров, материалов и технологий. Среди них, в частности, электронные, атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры. Полный список новых ограничений к поставкам из-за проведения Россией спецоперации на Украине опубликован на сайте японского минторга.
«В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Настоящие меры вступают в силу 20 мая», — говорится в соответствующем указе.
В частности, также будут запрещены поставки оборудования для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных элементов, оборудования для изготовления микроэлектромеханических систем, для производства топлива из водорода и солнечных элементов с высокой эффективностью преобразования.
Среди связанного с квантовыми компьютерами оборудования запрещаются поставки вакуумных насосов и вакуумметров, охлаждающего оборудования, рассчитанного на экстремально низкие температуры, устройство для снятия крышек и герметиков с интегральных схем, фотодетекторов с высоким квантовым выходом.
Также будут прерваны поставки устройств числового программного управления для станков и их частей, материалов, которые улучшают функцию обнаружения с помощью электромагнитных волн, сплавов, состоящих из нескольких элементов в почти равных пропорциях (сплавы с высокой энтропией) и других передовых материалов (некоторые из них связаны с квантовой технологией).
Наконец, будут запрещены к поставке проводящие полимеры, полупроводящие полимеры и полимеры с электролюминесцентными свойствами, а также катализаторы для нефтепереработки.
Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России в связи с украинским кризисом. Ограничения были введены против юрлиц и физлиц, в частности, президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, Центробанка, Сбербанка, Альфа-банка, оборонного концерна «Алмаз-Антей». Токио запретил своему бизнесу инвестиции в Россию и ввел ряд экспортных ограничений. Только последние ограничения, утвержденные 10 мая параллельно со списком запрещенных к экспорту товаров и технологий, касаются 141 человека и 71 организации из России, а также частично признанных республик Донбасса.