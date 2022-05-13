Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичного оборудования

Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России в связи с украинским кризисом. Ограничения были введены против юрлиц и физлиц, в частности, президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, Центробанка, Сбербанка, Альфа-банка, оборонного концерна «Алмаз-Антей». Токио запретил своему бизнесу инвестиции в Россию и ввел ряд экспортных ограничений. Только последние ограничения, утвержденные 10 мая параллельно со списком запрещенных к экспорту товаров и технологий, касаются 141 человека и 71 организации из России, а также частично признанных республик Донбасса.