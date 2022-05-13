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Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичного оборудования

Ведомости

С 20 мая Япония запрещает экспортировать в Россию 15 высокотехнологичных товаров, материалов и технологий. Среди них, в частности, электронные, атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры. Полный список новых ограничений к поставкам из-за проведения Россией спецоперации на Украине опубликован на сайте японского минторга.

«В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Настоящие меры вступают в силу 20 мая», — говорится в соответствующем указе.

В частности, также будут запрещены поставки оборудования для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных элементов, оборудования для изготовления микроэлектромеханических систем, для производства топлива из водорода и солнечных элементов с высокой эффективностью преобразования.

Среди связанного с квантовыми компьютерами оборудования запрещаются поставки вакуумных насосов и вакуумметров, охлаждающего оборудования, рассчитанного на экстремально низкие температуры, устройство для снятия крышек и герметиков с интегральных схем, фотодетекторов с высоким квантовым выходом.

Также будут прерваны поставки устройств числового программного управления для станков и их частей, материалов, которые улучшают функцию обнаружения с помощью электромагнитных волн, сплавов, состоящих из нескольких элементов в почти равных пропорциях (сплавы с высокой энтропией) и других передовых материалов (некоторые из них связаны с квантовой технологией).

Наконец, будут запрещены к поставке проводящие полимеры, полупроводящие полимеры и полимеры с электролюминесцентными свойствами, а также катализаторы для нефтепереработки.

Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России в связи с украинским кризисом. Ограничения были введены против юрлиц и физлиц, в частности, президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, Центробанка, Сбербанка, Альфа-банка, оборонного концерна «Алмаз-Антей». Токио запретил своему бизнесу инвестиции в Россию и ввел ряд экспортных ограничений. Только последние ограничения, утвержденные 10 мая параллельно со списком запрещенных к экспорту товаров и технологий, касаются 141 человека и 71 организации из России, а также частично признанных республик Донбасса.

Ранее по теме: Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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