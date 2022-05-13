Песков назвал заявление премьера Польши «квинтэссенцией ненависти к русским»
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что идеология «русского мира» – это «раковая опухоль», которую нужно искоренить, является квинтэссенцией ненависти к русским со стороны польского руководства и польского общества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам на ежедневном брифинге.
По словам представителя Кремля, заявление Моравецкого «совершенно возмутительное», а также «оголтелое и неприемлемое». «Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и собственно польское общество во многом, к нашему сожалению», – отметил Песков.
10 мая в статье для The Telegraph премьер-министр Польши заявил, что «чудовищная идеология России должна быть побеждена». «Русский мир», по его словам, — это «раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы». «Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – отметил Моравецкий. По его словам, Россия «не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — убежден политик.