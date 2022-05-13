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Песков назвал заявление премьера Польши «квинтэссенцией ненависти к русским»

Ведомости

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что идеология «русского мира» – это «раковая опухоль», которую нужно искоренить, является квинтэссенцией ненависти к русским со стороны польского руководства и польского общества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам на ежедневном брифинге.

По словам представителя Кремля, заявление Моравецкого «совершенно возмутительное», а также «оголтелое и неприемлемое». «Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и собственно польское общество во многом, к нашему сожалению», – отметил Песков.

10 мая в статье для The Telegraph премьер-министр Польши заявил, что «чудовищная идеология России должна быть побеждена». «Русский мир», по его словам, — это «раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы». «Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – отметил Моравецкий. По его словам, Россия «не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — убежден политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных