Песков назвал заявление премьера Польши «квинтэссенцией ненависти к русским»

10 мая в статье для The Telegraph премьер-министр Польши заявил, что «чудовищная идеология России должна быть побеждена». «Русский мир», по его словам, — это «раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы». «Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – отметил Моравецкий. По его словам, Россия «не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — убежден политик.