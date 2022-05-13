Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «русского мира»
Идеология «русского мира» — это «раковая опухоль», которую надо искоренить для безопасности как самой России, так и других стран, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph.
«Русский мир» — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — подчеркнул Моравецкий.
Глава польского правительства также выразил уверенность, что Россия «не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — добавил он.
2 февраля на церемонии вручения государственных премий в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что русский мир многолик и огромен и одна из миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. По словам президента, русский мир является «многоконфессиональным и многообразным», как и сама Россия.
В конце марта Путин также заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.
В 2016 г. глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что термин «русский мир» отражает многонациональную культуру России и не имеет ничего общего с национализмом. «Термин «русский мир», ничего общего не имеют с национализмом, он является частью нашей внешнеполитической доктрины защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценности «русского мира» и отражает нашу многонациональную культуру», - отмечал Лавров.