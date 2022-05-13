Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «русского мира»

2 февраля на церемонии вручения государственных премий в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что русский мир многолик и огромен и одна из миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. По словам президента, русский мир является «многоконфессиональным и многообразным», как и сама Россия.