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Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «русского мира»

Ведомости

Идеология «русского мира» — это «раковая опухоль», которую надо искоренить для безопасности как самой России, так и других стран, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph. 

«Русский мир» — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства также выразил уверенность, что Россия «не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — добавил он. 

2 февраля на церемонии вручения государственных премий в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что русский мир многолик и огромен и одна из миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. По словам президента, русский мир является «многоконфессиональным и многообразным», как и сама Россия. 

В конце марта Путин также заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.

В 2016 г. глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что термин «русский мир» отражает многонациональную культуру России и не имеет ничего общего с национализмом. «Термин «русский мир», ничего общего не имеют с национализмом, он является частью нашей внешнеполитической доктрины защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценности «русского мира» и отражает нашу многонациональную культуру», - отмечал Лавров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных