Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада
Президент России Владимир Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. Об этом он сказал на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2021 г.
«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, – при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, - подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.
«Представить такое в нашей стране невозможно. И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — отметил Путин.
В этом контексте глава государства напомнил и об отмене детского писателя Джоан Роулинг — автора книг о Гарри Поттере, так как она, по словам Путина, «не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод».