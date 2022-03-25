Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада

«Представить такое в нашей стране невозможно. И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — отметил Путин.