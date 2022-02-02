Путин призвал развивать и укреплять русский мир
Русский мир многолик и огромен и одна из миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле.
По словам президента, русский мир является многоконфессиональным и многообразным, как и сама Россия. «Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Президент также упомянул, как важна сплоченность и солидарность народа во время пандемии COVID-19. «Ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры», — подчеркнул президент.
31 декабря 2021 г. Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 г. Такое решение было принято в целях «популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ», подчеркнуто в документе.
Согласно указу, в течение двух месяцев правительству РФ предписано образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий на 2022 г.