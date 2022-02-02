Путин призвал развивать и укреплять русский мир

По словам президента, русский мир является многоконфессиональным и многообразным, как и сама Россия. «Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).