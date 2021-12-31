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Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2022 г. Года культурного наследия народов России. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Год культурного наследия проводится для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

Согласно указу, российское правительство в двухмесячный срок должно образовать оргкомитет по проведению Года культурного наследия, а также повести разработку и утвердить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках данной инициативы.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Уходящий 2021 год был объявлен в стране Годом науки и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных