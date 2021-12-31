Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2022 г. Года культурного наследия народов России. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что Год культурного наследия проводится для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.
Согласно указу, российское правительство в двухмесячный срок должно образовать оргкомитет по проведению Года культурного наследия, а также повести разработку и утвердить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках данной инициативы.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Уходящий 2021 год был объявлен в стране Годом науки и технологий.