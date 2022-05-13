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Власти Польши заблокировали счета посольства России до 2 сентября

Ведомости

Счета посольства России в Варшаве были заморожены по решению прокурора Польши до 2 сентября, сообщил российский посол Сергей Андреев. Также ранее польская сторона изъяла российскую недвижимость, в которой жили дипломаты, и предъявляет претензии в отношении здания школы при посольстве страны.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет», — сообщил Андреев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что дипмиссия сразу же заявила протест польской стороне, однако никаких изменений в позиции Варшавы не произошло. МИД Польши заявил, что российские дипломаты должны обратиться в суд, хотя именно министерство несет ответственность за соблюдение государством международных обязательств, пояснил Андреев.

«А прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. Причем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно, не дается», — заявил посол. По его словам, в ответ на действия Варшавы через какое-то время были заблокированы счета посольства Польши в Москве.

Ранее сегодня польское издание Rzeczpospolita сообщило со ссылкой на источники, что на счетах российского посольства в Варшаве было заблокировано около 5 млн злотых в разной валюте, т. е. около $1,1 млн.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российский посол добавил, что «блокировался даже выезд из посольства». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что госдепартамент обещал помощь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных