Власти Польши заблокировали счета посольства России до 2 сентября

«А прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. Причем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно, не дается», — заявил посол. По его словам, в ответ на действия Варшавы через какое-то время были заблокированы счета посольства Польши в Москве.