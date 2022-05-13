Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех стран отозвать признание Косова
Четыре государства готовы отозвать признание Косова, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. По его словам, соответствующие дипломатические ноты уже переданы президенту республики Александру Вучичу.
«Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — отметил Селакович (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД республики выразил уверенность в том, что правительство будет и дальше работать над отзывом признания «односторонне провозглашенной независимости так называемого Косова», руководствуясь государственными целями и интересами.
Накануне Вучич созвал заседание СБ из-за заявки Косова на членство в Совете Европы. «Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело — не впадать в ненависть», — отметил президент.
На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств. Согласно конституции Сербии, территория Косова является частью республики и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом.