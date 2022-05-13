Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех стран отозвать признание Косова

На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств. Согласно конституции Сербии, территория Косова является частью республики и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом.