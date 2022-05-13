Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу 13 мая впервые за почти три месяца, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«13 мая министр обороны Ллойд Остин III впервые с 18 февраля провел беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», — сообщил Кирби.
В Минобороны России подтвердили, что Шойгу и Остин провели переговоры по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».
24 марта Кирби заявил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге. 7 апреля Остин сообщил, что с середины февраля пытался связаться с российскими коллегами, чтобы обеспечить продолжение диалога, однако они не отвечают.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если они будут поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению».
11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, пока не будет принято его предложение о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной.