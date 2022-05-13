Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

24 марта Кирби заявил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге. 7 апреля Остин сообщил, что с середины февраля пытался связаться с российскими коллегами, чтобы обеспечить продолжение диалога, однако они не отвечают.