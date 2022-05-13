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Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ

Ведомости

Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным министерства, российские военные уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ у Золотого и Врубовки в ЛНР. Также военные поразили ракетами 32 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов. В результате были уничтожены более 300 националистов и выведены из строя 37 единиц военной техники.

Российская авиация ударила по трем командным пунктам ВСУ и 52 районам сосредоточения живой силы и техники. Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения сил ВСУ и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, добавили в Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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