Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным министерства, российские военные уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ у Золотого и Врубовки в ЛНР. Также военные поразили ракетами 32 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов. В результате были уничтожены более 300 националистов и выведены из строя 37 единиц военной техники.
Российская авиация ударила по трем командным пунктам ВСУ и 52 районам сосредоточения живой силы и техники. Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения сил ВСУ и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, добавили в Минобороны.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.