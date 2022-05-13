Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ

По данным министерства, российские военные уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ у Золотого и Врубовки в ЛНР. Также военные поразили ракетами 32 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов. В результате были уничтожены более 300 националистов и выведены из строя 37 единиц военной техники.