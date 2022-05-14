Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца Абу-Даби

Новый глава государства, третий сын основателя ОАЭ, стал третьим президентом страны. Шейх Мохаммед был советником своего старшего брата, президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. После перенесенного им инсульта наследный принц Абу-Даби стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех Объединенных Арабских Эмиратов с 2014 г.