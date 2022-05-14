Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца Абу-Даби
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сегодня избрали президентом страны шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщило государственное информационное агентство ВАМ.
Нового главу государства избрали после смерти его старшего брата — президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.
Наследного принца Абу-Даби избрали во дворце Аль-Мушриф. Заседание Федерального верховного совета возглавил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай.
«В заявлении, опубликованном министерством по делам президента, говорится, что в соответствии со статьей 51 конституции Его Высочество шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян был единогласно избран президентом ОАЭ, чтобы сменить покойного шейха Халифу бин Заида Аль Нахайяна», — передает агентство.
После смерти главы государства в стране объявлен 40-дневный траур. Халифа ибн Заид Аль Нахайян занимал пост с ноября 2004 г., когда стал вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца — Заида ибн Султана Аль Нахайяна.
Новый глава государства, третий сын основателя ОАЭ, стал третьим президентом страны. Шейх Мохаммед был советником своего старшего брата, президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. После перенесенного им инсульта наследный принц Абу-Даби стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех Объединенных Арабских Эмиратов с 2014 г.