Газета
Политика

Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца Абу-Даби

Ведомости

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сегодня избрали президентом страны шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщило государственное информационное агентство ВАМ.

Нового главу государства избрали после смерти его старшего брата — президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Наследного принца Абу-Даби избрали во дворце Аль-Мушриф. Заседание Федерального верховного совета возглавил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай.

«В заявлении, опубликованном министерством по делам президента, говорится, что в соответствии со статьей 51 конституции Его Высочество шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян был единогласно избран президентом ОАЭ, чтобы сменить покойного шейха Халифу бин Заида Аль Нахайяна», — передает агентство.

Ранее по теме: Умер президент ОАЭ

После смерти главы государства в стране объявлен 40-дневный траур. Халифа ибн Заид Аль Нахайян занимал пост с ноября 2004 г., когда стал вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца — Заида ибн Султана Аль Нахайяна.

Новый глава государства, третий сын основателя ОАЭ, стал третьим президентом страны. Шейх Мохаммед был советником своего старшего брата, президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. После перенесенного им инсульта наследный принц Абу-Даби стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех Объединенных Арабских Эмиратов с 2014 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных