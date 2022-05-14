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Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили понтонную переправу и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали переправиться через реку Северский Донец. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны, ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы. 

«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Понтонную переправу полностью разрушил артиллерийский удар, она затонула. Бронетехнику с экипажем, которая успела переправиться по понтонам на противоположный берег, уничтожили российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты, рассказали в Минобороны. Часть украинской бронетехники захватили российские военнослужащие.

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В начале апреля российское ведомство сообщало, что обеспечение работы переправы через реку Северский Донец стало важной частью наступательной операции в Харьковской области, в результате которой националисты и ВСУ были выбиты из Изюма. По данным Минобороны, 19 марта по переправе были применены запрещенные артиллерийские снаряды с фосфорной боевой частью, несколько дней продолжались артиллерийские минометные обстрелы.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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