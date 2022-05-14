Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
Вооруженные силы России уничтожили понтонную переправу и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали переправиться через реку Северский Донец. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны, ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.
«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Понтонную переправу полностью разрушил артиллерийский удар, она затонула. Бронетехнику с экипажем, которая успела переправиться по понтонам на противоположный берег, уничтожили российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты, рассказали в Минобороны. Часть украинской бронетехники захватили российские военнослужащие.
В начале апреля российское ведомство сообщало, что обеспечение работы переправы через реку Северский Донец стало важной частью наступательной операции в Харьковской области, в результате которой националисты и ВСУ были выбиты из Изюма. По данным Минобороны, 19 марта по переправе были применены запрещенные артиллерийские снаряды с фосфорной боевой частью, несколько дней продолжались артиллерийские минометные обстрелы.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.