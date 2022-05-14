Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец

В начале апреля российское ведомство сообщало, что обеспечение работы переправы через реку Северский Донец стало важной частью наступательной операции в Харьковской области, в результате которой националисты и ВСУ были выбиты из Изюма. По данным Минобороны, 19 марта по переправе были применены запрещенные артиллерийские снаряды с фосфорной боевой частью, несколько дней продолжались артиллерийские минометные обстрелы.