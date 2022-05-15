Латвия расторгла соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов

Республика расторгла соглашение с Белоруссией о прямой перевозке грузов военного назначения, принятое 25 января 1994 г. На тот момент Латвия еще вступила в Евросоюз, это произошло спустя десять лет, отметили в ведомстве. В 2004 г. страна также стала членом НАТО.