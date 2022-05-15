Латвия расторгла соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов
Латвия с 10 мая приостановила железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии через свои порты в третьи страны, сообщает портал DELFI со ссылкой на заявление министерства сообщения Латвии.
Республика расторгла соглашение с Белоруссией о прямой перевозке грузов военного назначения, принятое 25 января 1994 г. На тот момент Латвия еще вступила в Евросоюз, это произошло спустя десять лет, отметили в ведомстве. В 2004 г. страна также стала членом НАТО.
«В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, госуправление Латвии «в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контекст войны России на Украине», пишет портал.