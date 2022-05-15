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Латвия расторгла соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов

Ведомости

Латвия с 10 мая приостановила железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии через свои порты в третьи страны, сообщает портал DELFI со ссылкой на заявление министерства сообщения Латвии.

Республика расторгла соглашение с Белоруссией о прямой перевозке грузов военного назначения, принятое 25 января 1994 г. На тот момент Латвия еще вступила в Евросоюз, это произошло спустя десять лет, отметили в ведомстве. В 2004 г. страна также стала членом НАТО.

«В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам», — говорится в сообщении министерства. 

Кроме того, госуправление Латвии «в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контекст войны России на Украине», пишет портал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных