Замглавы МИД Рябков назвал «ошибкой» вступление Швеции и Финляндии в НАТО

До этого, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, так как Стокгольм и Хельсинки поддерживают Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал, считающиеся Анкарой террористическими организациями. В Европарламенте 15 мая заявили о риске изоляции Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО Также президент Хорватии Зоран Миланович 3 мая заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока не будут разрешены «проблемы Западных Балкан» — Боснии и Герцеговины.