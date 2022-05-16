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Замглавы МИД Рябков назвал «ошибкой» вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

Курс правительств ранее нейтральных Швеции и Финляндии на вступление в НАТО на фоне спецоперации России на Украине является ошибкой. Москва не смирится с этим, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», — сказал Рябков (цитата по «Интерфакс»). По его словам, безопасности Швеции и Финляндии от этого «не укрепится».

«В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный», — добавил Рябков. Он отметил, что намерение двух скандинавских стран вступить в НАТО — « отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, в частности, в странах северной Европы».

Швеция и Финляндия решили подать официальную заявку на вступление в НАТО накануне, 15 мая. В тот же день финский президент Саули Ниинистё в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в альянс, а также военная спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии».

Путин в свою очередь подчеркнул, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», сообщили в Кремле. Российский президент отметил, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

До этого, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, так как Стокгольм и Хельсинки поддерживают Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал, считающиеся Анкарой террористическими организациями. В Европарламенте 15 мая заявили о риске изоляции Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО Также президент Хорватии Зоран Миланович 3 мая заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока не будут разрешены «проблемы Западных Балкан» — Боснии и Герцеговины.

Ранее по теме: ЕП заявил о риске изоляции Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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