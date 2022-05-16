Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил предоставить статус наблюдателя Содружеству независимых государств (СНГ) в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это предложение Путин озвучил на саммите к 20-летию существования ОДКБ, трансляцию которого вела «Россия 24».
«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – отметил президент.
До начала военной операции России на Украине 19 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что альянс мог бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совбеза ООН. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ пока преждевременно.
В сентябре 2021 г. все шесть членов ОДКБ подписали протокол, в соответствии с которым в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Это государство будет создавать коллективные миротворческие силы, которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН. В апреле 2022 г. это решение было ратифицировано Госдумой России.