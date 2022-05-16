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Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил предоставить статус наблюдателя Содружеству независимых государств (СНГ) в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это предложение Путин озвучил на саммите к 20-летию существования ОДКБ, трансляцию которого вела «Россия 24».

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – отметил президент.

До начала военной операции России на Украине 19 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что альянс мог бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совбеза ООН. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ пока преждевременно.

В сентябре 2021 г. все шесть членов ОДКБ подписали протокол, в соответствии с которым в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Это государство будет создавать коллективные миротворческие силы, которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН. В апреле 2022 г. это решение было ратифицировано Госдумой России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных