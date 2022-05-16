Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

В сентябре 2021 г. все шесть членов ОДКБ подписали протокол, в соответствии с которым в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Это государство будет создавать коллективные миротворческие силы, которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН. В апреле 2022 г. это решение было ратифицировано Госдумой России.