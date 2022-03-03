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Путин предложил ввести в ОДКБ понятие «координирующего государства»

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 г. Соответствующий законопроект внесен в базу Госдумы.

Согласно протоколу, который был подписан всеми шестью членами ОДКБ в сентябре 2021 г., в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Отмечается, что это одно из государств — членов организации, под эгидой такого которого в рамках ОДКБ создаются коллективные миротворческие силы (КМС), которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН.

Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в KMC, которые планируется применять в операциях ООН, регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими членами ОДКБ.

19 февраля, до начала военной операции России на Украине, генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что альянс мог бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совбеза ООН. Спустя два дня Россия официально признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, которые частично контролируются Киевом. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ пока преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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