Путин предложил ввести в ОДКБ понятие «координирующего государства»
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 г. Соответствующий законопроект внесен в базу Госдумы.
Согласно протоколу, который был подписан всеми шестью членами ОДКБ в сентябре 2021 г., в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Отмечается, что это одно из государств — членов организации, под эгидой такого которого в рамках ОДКБ создаются коллективные миротворческие силы (КМС), которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН.
Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в KMC, которые планируется применять в операциях ООН, регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими членами ОДКБ.
19 февраля, до начала военной операции России на Украине, генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что альянс мог бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совбеза ООН. Спустя два дня Россия официально признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, которые частично контролируются Киевом. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ пока преждевременно.