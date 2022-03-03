Путин предложил ввести в ОДКБ понятие «координирующего государства»

19 февраля, до начала военной операции России на Украине, генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что альянс мог бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совбеза ООН. Спустя два дня Россия официально признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, которые частично контролируются Киевом. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ пока преждевременно.