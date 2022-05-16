Зась: вопрос участия сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался

Ранее сегодня в ходе саммита ОДКБ президент России Владимир Путин напомнил, что в январе этого года ОДКБ по просьбе властей Казахстана направила в страну миротворческий контингент, чтобы предотвратить захват власти в Казахстане экстремистами. Путин отметил, что эта операция стала первой в истории ОДКБ. «Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и одновременно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать», — отметил он.