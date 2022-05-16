Зась: вопрос участия сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Москве 16 мая не обсуждали участие сил организации в спецоперации на Украине, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
«Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — заявил Зась (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня в ходе саммита ОДКБ президент России Владимир Путин напомнил, что в январе этого года ОДКБ по просьбе властей Казахстана направила в страну миротворческий контингент, чтобы предотвратить захват власти в Казахстане экстремистами. Путин отметил, что эта операция стала первой в истории ОДКБ. «Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и одновременно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать», — отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что войска страны не участвуют в спецоперации России на Украине. При этом он отметил, что средства противовоздушной обороны «прикрывают» российских военных на Украине.