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Зась: вопрос участия сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался

Ведомости

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Москве 16 мая не обсуждали участие сил организации в спецоперации на Украине, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — заявил Зась (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня в ходе саммита ОДКБ президент России Владимир Путин напомнил, что в январе этого года ОДКБ по просьбе властей Казахстана направила в страну миротворческий контингент, чтобы предотвратить захват власти в Казахстане экстремистами. Путин отметил, что эта операция стала первой в истории ОДКБ. «Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и одновременно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что войска страны не участвуют в спецоперации России на Украине. При этом он отметил, что средства противовоздушной обороны «прикрывают» российских военных на Украине.

Ранее по теме: Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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