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Макрон принял отставку правительства Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Жана Кастекса и правительства Франции, говорится на сайте Елисейского дворца.

«Жан Кастекс сегодня подал заявление об отставке правительства президенту республики, который принял его. Вместе с членами правительства он обеспечивает рассмотрение текущих дел до назначения нового правительства», — говорится в сообщении.

До назначения на должность премьер-министра Кастекс руководил администрацией президента Франции. В июле 2020 г. он был назначен главой правительства страны и сменил на этом посту Эдуарда Филиппа, который был премьер-министром в течение трех лет.

По данным BFMTV, преемник Кастекса будет объявлен 16 мая до 20:00 (21:00 мск). По данным издания, новым премьер-министром может стать министр труда Элизабет Борн.

Позднее Елисейский дворец официально сообщил, что Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром Франции и поручил ей сформировать правительство.

24 апреля Макрон выиграл второй тур президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов избирателей, говорится на сайте МВД Франции. Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок. В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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