Макрон принял отставку правительства Франции

24 апреля Макрон выиграл второй тур президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов избирателей, говорится на сайте МВД Франции. Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок. В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.