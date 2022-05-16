Макрон принял отставку правительства Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Жана Кастекса и правительства Франции, говорится на сайте Елисейского дворца.
«Жан Кастекс сегодня подал заявление об отставке правительства президенту республики, который принял его. Вместе с членами правительства он обеспечивает рассмотрение текущих дел до назначения нового правительства», — говорится в сообщении.
До назначения на должность премьер-министра Кастекс руководил администрацией президента Франции. В июле 2020 г. он был назначен главой правительства страны и сменил на этом посту Эдуарда Филиппа, который был премьер-министром в течение трех лет.
По данным BFMTV, преемник Кастекса будет объявлен 16 мая до 20:00 (21:00 мск). По данным издания, новым премьер-министром может стать министр труда Элизабет Борн.
Позднее Елисейский дворец официально сообщил, что Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром Франции и поручил ей сформировать правительство.
24 апреля Макрон выиграл второй тур президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов избирателей, говорится на сайте МВД Франции. Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок. В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.