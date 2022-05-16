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Мишустин освободил Морозова от должности замглавы Минпромторга

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 мая подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра промышленности Александра Морозова, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Морозов, курировавший автомобильную промышленность, освобожден от должности в связи с переходом на новую работу, уточняется в распоряжении. Другим распоряжением заместителем министра назначен заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов.

Ранее 16 мая кадровые перестановки затронули департамент транспорта Москвы – заместитель руководителя ведомства Дмитрий Пронин был назначен новым директором автозавода «Москвич» – завода Renault, который перешел в собственность правительства Москвы.

Каримов родился 23 января 1976 г. в Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт и программу МВА Оксфордского университета. В 1996-2001 г. занимал различные должности в инвестиционной компании «ТДТ-Инвест», после чего занял должность помощника первого заместителя премьер-министра Татарстана. С 2004 г. Каримов работал в технопарке «Идея», в ноябре 2015 г. был назначен и. о. заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли, в декабре 2015 г. утвердился в должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных