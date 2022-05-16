Мишустин освободил Морозова от должности замглавы Минпромторга

Каримов родился 23 января 1976 г. в Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт и программу МВА Оксфордского университета. В 1996-2001 г. занимал различные должности в инвестиционной компании «ТДТ-Инвест», после чего занял должность помощника первого заместителя премьер-министра Татарстана. С 2004 г. Каримов работал в технопарке «Идея», в ноябре 2015 г. был назначен и. о. заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли, в декабре 2015 г. утвердился в должности.