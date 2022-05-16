Мишустин освободил Морозова от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 мая подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра промышленности Александра Морозова, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Морозов, курировавший автомобильную промышленность, освобожден от должности в связи с переходом на новую работу, уточняется в распоряжении. Другим распоряжением заместителем министра назначен заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов.
Ранее 16 мая кадровые перестановки затронули департамент транспорта Москвы – заместитель руководителя ведомства Дмитрий Пронин был назначен новым директором автозавода «Москвич» – завода Renault, который перешел в собственность правительства Москвы.
Каримов родился 23 января 1976 г. в Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт и программу МВА Оксфордского университета. В 1996-2001 г. занимал различные должности в инвестиционной компании «ТДТ-Инвест», после чего занял должность помощника первого заместителя премьер-министра Татарстана. С 2004 г. Каримов работал в технопарке «Идея», в ноябре 2015 г. был назначен и. о. заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли, в декабре 2015 г. утвердился в должности.