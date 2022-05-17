Володин прокомментировал идею ЕС помочь Украине вывезти зерно

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Ожидается, что в результате сделки смягчится продовольственный кризис, которому способствуют ограничения на экспорт удобрений и сложности с доставкой зерна с Украины. Офис генсека ООН не подтвердил эту информацию.