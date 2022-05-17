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Политика

Володин прокомментировал идею ЕС помочь Украине вывезти зерно

Ведомости

В случае вывоза странами ЕС зерновых запасов с Украины жители страны останутся без зерна; для проведения новой посевной у них нет дизеля и бензина, и в результате выгоду получат только страны Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ. В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы», — заявил Володин.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Боррель отметил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе морской, однако «там все заминировано».

По его словам, Россия всегда выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества. Новые пакеты санкций «ничем хорошим для Европы не закончатся». К концу года в Европе могут начаться проблемы с продовольствием, которые не получится «списать» на Россию, добавил Володин.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Ожидается, что в результате сделки смягчится продовольственный кризис, которому способствуют ограничения на экспорт удобрений и сложности с доставкой зерна с Украины. Офис генсека ООН не подтвердил эту информацию.

Ранее по теме: Володин заявил о намерении США устроить голодомор на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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