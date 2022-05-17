Володин прокомментировал идею ЕС помочь Украине вывезти зерно
В случае вывоза странами ЕС зерновых запасов с Украины жители страны останутся без зерна; для проведения новой посевной у них нет дизеля и бензина, и в результате выгоду получат только страны Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ. В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы», — заявил Володин.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Боррель отметил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе морской, однако «там все заминировано».
По его словам, Россия всегда выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества. Новые пакеты санкций «ничем хорошим для Европы не закончатся». К концу года в Европе могут начаться проблемы с продовольствием, которые не получится «списать» на Россию, добавил Володин.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Ожидается, что в результате сделки смягчится продовольственный кризис, которому способствуют ограничения на экспорт удобрений и сложности с доставкой зерна с Украины. Офис генсека ООН не подтвердил эту информацию.