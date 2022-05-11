Володин заявил о намерении США устроить голодомор на Украине

«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», — подчеркнул Володин.