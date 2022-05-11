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Володин заявил о намерении США устроить голодомор на Украине

Ведомости

В Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, «устраивая на Украине голодомор», написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна совместно с союзниками ищет возможности для возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. По его словам, из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений.

«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», — подчеркнул Володин.

По его словам, США уже загнали Украину в долговые обязательства, выделив $40 млрд на ленд-лиз и другую помощь с отсрочкой оплаты. При этом американцы забирают самое необходимое, «фактически устраивая продразвёрстку». «В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — добавил он.

Ранее сегодня палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что США выделит новые средства для поддержки Украины, чтобы нанести тяжелое поражение России и ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных