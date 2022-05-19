Газета
Политика

Джордж Буш-младший рассказал пранкерам о желании видеть Украину НАТО

Ведомости

Экс-президент США Джордж Буш-мл. рассказал российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что США никогда не хотели видеть Россию в НАТО. Они показали запись разговора, во время которого выступали от имени украинского президента Владимира Зеленского, в ходе марафона общества «Знание».  

На вопрос о намерениях Буша-мл. взять Россию в НАТО тот ответил отрицательно: «Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент Владимир] Путин резко изменился».

Экс-президент США добавил, что «чувствовал», что Украина должна быть не только в НАТО, но и в Евросоюзе. 

Бушу напомнили, что госсекретарь Джеймс Бейкер, работавший при его отце, обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. «Слушайте, времена меняются. <...> Это было много лет назад. А значит и США надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – подчеркнул Буш. 

Полную запись разговора пранкеры намерены опубликовать в своих соцсетях.

Ранее по теме: Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-младшим

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных