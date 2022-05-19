Джордж Буш-младший рассказал пранкерам о желании видеть Украину НАТО
Экс-президент США Джордж Буш-мл. рассказал российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что США никогда не хотели видеть Россию в НАТО. Они показали запись разговора, во время которого выступали от имени украинского президента Владимира Зеленского, в ходе марафона общества «Знание».
На вопрос о намерениях Буша-мл. взять Россию в НАТО тот ответил отрицательно: «Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент Владимир] Путин резко изменился».
Экс-президент США добавил, что «чувствовал», что Украина должна быть не только в НАТО, но и в Евросоюзе.
Бушу напомнили, что госсекретарь Джеймс Бейкер, работавший при его отце, обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. «Слушайте, времена меняются. <...> Это было много лет назад. А значит и США надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – подчеркнул Буш.
Полную запись разговора пранкеры намерены опубликовать в своих соцсетях.