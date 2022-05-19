Джордж Буш-младший рассказал пранкерам о желании видеть Украину НАТО

Бушу напомнили, что госсекретарь Джеймс Бейкер, работавший при его отце, обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. «Слушайте, времена меняются. <...> Это было много лет назад. А значит и США надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – подчеркнул Буш.