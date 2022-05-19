Кириенко анонсировал шефство российских регионов над районами ДНР и ЛНР

28 апреля Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.



Позже, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.



12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион поможет с восстановлением Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. Он отметил, что Подмосковье поможет, в первую очередь, с дорогами и инфраструктурой. 16 мая глава Чувашии Олег Николаев заявил, что республика поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство.