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Кириенко анонсировал шефство российских регионов над районами ДНР и ЛНР

Ведомости

Российские регионы возьмут шефство на территориями ДНР и ЛНР и помогу им в проведении восстановительных работ. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание».

«Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик»,— сказал Кириенко (цитата по ТАСС). По словам замглавы администрации президента, с точки зрения финансовых ресурсов, которые Россия выделяет сегодня в помощь Донбассу, материальных ресурсов, человеческих ресурсов, Москва оказывает значительную поддержку республикам.

Кириенко добавил, что «и российская армия, и милиция ЛНР и ДНР обеспечат восстановление исторических границ» республик. «Мне кажется, что в первую очередь Донбасс ждет полное освобождение исторических территорий», — сказал замглавы администрации президента, имея в виду границы Донецкой и Луганской областей, в которых в апреле 2014 г. были провозглашены ДНР и ЛНР.

28 апреля Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

Позже, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.

12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион поможет с восстановлением Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. Он отметил, что Подмосковье поможет, в первую очередь, с дорогами и инфраструктурой. 16 мая глава Чувашии Олег Николаев заявил, что республика поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство.

18 мая Хуснуллин, находившийся в тот момент в Мелитополе, заявил, что Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, над которыми взяла контроль. По его словам, соответствующие решения уже приняты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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