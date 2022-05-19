Миронов внес законопроект о временных администрациях за границами России

Положение о временной администрации содержится в проекте поправок к федеральному закону «О порядке предоставления гражданского и военного персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 1995 г. «Настоящим законопроектом предлагается в случае необходимости и в случае принятия решения о направлении за пределы территории Российской Федерации воинских формирований Вооруженных Сил для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, наделить [президента России] полномочием по установлению на указанных территориях временных администраций», — говорится в пояснительной записке к документу.



Под временной администрацией законопроектом предлагается понимать «временный орган исполнительной власти, осуществляющий деятельность по обеспечению основных прав и свобод человека и гражданина». Он должен, соответственно, обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения территории, поддержание общественного порядка, социальную защиту населения, а также организацию взаимодействия с Вооруженными силами России в указанном районе.