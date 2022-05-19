Миронов внес законопроект о временных администрациях за границами России
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За Правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому за пределами России позволяется создавать временные администрации для «обеспечения общественного порядка, социальной защиты населения» и организации взаимодействия с российской армией. Соответствующий документ внесен в базу данных нижней палаты парламента.
Положение о временной администрации содержится в проекте поправок к федеральному закону «О порядке предоставления гражданского и военного персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 1995 г. «Настоящим законопроектом предлагается в случае необходимости и в случае принятия решения о направлении за пределы территории Российской Федерации воинских формирований Вооруженных Сил для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, наделить [президента России] полномочием по установлению на указанных территориях временных администраций», — говорится в пояснительной записке к документу.
Под временной администрацией законопроектом предлагается понимать «временный орган исполнительной власти, осуществляющий деятельность по обеспечению основных прав и свобод человека и гражданина». Он должен, соответственно, обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения территории, поддержание общественного порядка, социальную защиту населения, а также организацию взаимодействия с Вооруженными силами России в указанном районе.
Согласно действующему федеральному закону, куда предлагается ввести понятие временной администрации за пределами России, президент может принимать решение о направлении за пределы территории страны «на добровольной основе соответствующего гражданского персонала», который должен выполнять задачи обеспечения действующих за границей подразделений продовольствием, средствами связи, транспортными средствами и другими материально-техническими ресурсами, а также медицинским и иным обслуживанием.
Сейчас военно-гражданские администрации за пределами России установлены в Херсонской и южной части Запорожской областей Украины, взятых под контроль российской армией в рамках военной спецоперации.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. 11 мая замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума, хотя сроков обращения не назвал, отметив, что соответственную нормативную базу должны подготовить в течение года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что жители региона должны сами решить, направлять ли президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в состав страны.
18 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все занятые ею в ходе спецоперации территории Украины, соответствующие решения уже приняты. Он также допустил работу Запорожской АЭС на Россию и пообещал начать уже в этом месяце выплаты пенсий в рублях в подконтрольных России районах Запорожской области. За день до этого Хуснуллин также заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет» заявил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с Крымом в границах одного государства. Наконец, 19 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион в будущем станет субъектом России.