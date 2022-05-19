Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400
Белоруссия купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», — отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
10 мая Лукашенко сообщил, что Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца «Искандер». По его словам, задача разработки перспективных образцов вооружений, в том числе ракетных, уже стоит перед премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. «Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца «Искандер» примерно», — заявил он.
Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.