Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400

«Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», — отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).