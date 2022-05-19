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Глава МИД КНР предложил запустить процесс расширения БРИКС

Ведомости

Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Встреча глав МИД организации проходила в режиме видеоконференции.

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР. 

По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны содействовать стабильности международных отношений в эпоху турбулентности. В своем послании он также подчеркнул, что, находясь перед лицом нынешних рисков и вызовов, крайне важно укреплять сотрудничество с развивающимися странами и рынками. Председатель КНР призвал страны БРИКС развивать диалог и обмены с развивающимися странами, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, углублять интеграцию интересов.

Ранее в апреле министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что у участников объединения есть необходимые инструменты, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного ростом цен на продовольствие и сырье на фоне санкций.

Силуанов также указал на последствия санкций для существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе. Он заявил о необходимости ускорить работу по «использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт».

БРИКС - это международная организация, основанная в 2006 г. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др.

Ранее по теме: В МИДе сообщили о желании стран ЕАЭС уйти от расчетов в долларах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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