Глава МИД КНР предложил запустить процесс расширения БРИКС
Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Встреча глав МИД организации проходила в режиме видеоконференции.
«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны содействовать стабильности международных отношений в эпоху турбулентности. В своем послании он также подчеркнул, что, находясь перед лицом нынешних рисков и вызовов, крайне важно укреплять сотрудничество с развивающимися странами и рынками. Председатель КНР призвал страны БРИКС развивать диалог и обмены с развивающимися странами, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, углублять интеграцию интересов.
Ранее в апреле министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что у участников объединения есть необходимые инструменты, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного ростом цен на продовольствие и сырье на фоне санкций.
Силуанов также указал на последствия санкций для существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе. Он заявил о необходимости ускорить работу по «использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт».
БРИКС - это международная организация, основанная в 2006 г. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др.