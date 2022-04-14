В МИДе сообщили о желании стран ЕАЭС уйти от расчетов в долларах
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах и больше использовать национальные валюты, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — заявил Евдокимов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, еще до введения западными странами санкций в отношении финансовой и банковской системы России доля национальных валют во взаиморасчетах стран союза превышала 70%.
Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия ведет предметные переговоры с иностранными партнерами по созданию инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Также президент подписал указ об оплате лизинга и покупки иностранных самолетов за рубли. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение в случае «наступления иных условий».
В начале апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что сложившаяся ситуация подталкивает страны БРИКС ускорить использование национальных валют при расчетах за экспорт и импорт, интегрирование платежных систем и карт и работу по собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.