В МИДе сообщили о желании стран ЕАЭС уйти от расчетов в долларах

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Также президент подписал указ об оплате лизинга и покупки иностранных самолетов за рубли. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение в случае «наступления иных условий».