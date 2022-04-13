Белоусов сообщил о переговорах по созданию системы расчетов в рублях
Россия ведет предметные переговоры с иностранными партнерами по созданию инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде.
«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу», — заявил Белоусов (цитата по «РИА Новости»).
В начале апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что нынешняя ситуация подталкивает страны БРИКС ускорить использование национальных валют при расчетах за экспорт и импорт, интегрирование платежных систем и карт и работу по собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Также президент подписал указ об оплате лизинга и покупки иностранных самолетов за рубли.