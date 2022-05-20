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СК Белоруссии возбудил дело о терроризме против представителей телеграм-канала NEXTA

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В отношении представителей Telegram-канала NEXTA (признанан в Белоруссии террористической организацией) Степана Путило, Яна Рудика и «иных лиц» возбуждено уголовное дело за организацию деятельности террористической организации. Об этом сообщило «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет (СК) республики.

«Дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении С.Путило, Я.Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA, — цитирует агентство сообщение СК.

В ведомстве отметили, что обвиняемые находились за пределами страны, но «подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность».

Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны в начале апреля 2022 г. Канал активно освещал и координировал протесты в Белоруссии летом-осенью 2020 г. В октябре того же года Telegram-канал Nexta Live и его логотип признали экстремистскими материалами. Решение принято«в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала "признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков».

Основателя Telegram-каналов Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в Белоруссии внесли в список террористов в ноябре того же года. Протасевич был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве. Задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии за разжигание вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Расследование дела Протасевича еще не завершено.

Ранее по теме: Софию Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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