СК Белоруссии возбудил дело о терроризме против представителей телеграм-канала NEXTA

Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны в начале апреля 2022 г. Канал активно освещал и координировал протесты в Белоруссии летом-осенью 2020 г. В октябре того же года Telegram-канал Nexta Live и его логотип признали экстремистскими материалами. Решение принято«в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала "признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков».