СК Белоруссии возбудил дело о терроризме против представителей телеграм-канала NEXTA
В отношении представителей Telegram-канала NEXTA (признанан в Белоруссии террористической организацией) Степана Путило, Яна Рудика и «иных лиц» возбуждено уголовное дело за организацию деятельности террористической организации. Об этом сообщило «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет (СК) республики.
«Дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении С.Путило, Я.Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA, — цитирует агентство сообщение СК.
В ведомстве отметили, что обвиняемые находились за пределами страны, но «подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность».
Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны в начале апреля 2022 г. Канал активно освещал и координировал протесты в Белоруссии летом-осенью 2020 г. В октябре того же года Telegram-канал Nexta Live и его логотип признали экстремистскими материалами. Решение принято«в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала "признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков».
Основателя Telegram-каналов Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в Белоруссии внесли в список террористов в ноябре того же года. Протасевич был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве. Задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии за разжигание вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Расследование дела Протасевича еще не завершено.