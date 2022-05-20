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Путин и Лукашенко встретятся 23 мая в Сочи

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в Сочи 23 мая, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Действительно на понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — отметил он. По словам представителя Кремля, встреча пройдет в двустороннем формате, о котором президенты договорились в Москве. «Они же в Москве такую быструю встречу провели. Договорились отдельно встретиться», — добавил Песков.

Последний раз главы государств встречались в Благовещенске в начале апреля. Лукашенко тогда прибыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого посетил космодром «Восточный». Президенты также обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также спецоперацию на Украине.

 До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных