Путин и Лукашенко встретятся 23 мая в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в Сочи 23 мая, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Действительно на понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — отметил он. По словам представителя Кремля, встреча пройдет в двустороннем формате, о котором президенты договорились в Москве. «Они же в Москве такую быструю встречу провели. Договорились отдельно встретиться», — добавил Песков.
Последний раз главы государств встречались в Благовещенске в начале апреля. Лукашенко тогда прибыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого посетил космодром «Восточный». Президенты также обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также спецоперацию на Украине.
До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине.