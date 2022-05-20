Путин и Лукашенко встретятся 23 мая в Сочи

Последний раз главы государств встречались в Благовещенске в начале апреля. Лукашенко тогда прибыл в Россию с рабочим визитом, в ходе которого посетил космодром «Восточный». Президенты также обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также спецоперацию на Украине.