Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций в ближайшее время
Санкции в отношении России будут действовать десятилетия, и не связаны со спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передают «РИА Новости».
По мнению Медведева, России стоит рассчитывать только на свои силы. «Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Начало военной операции на Украине повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 20 мая, таких компаний уже более 1000.