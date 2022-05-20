Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций в ближайшее время

По мнению Медведева, России стоит рассчитывать только на свои силы. «Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.