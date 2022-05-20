Лавров заявил о подтверждении всех опасений об активности Запада на Украине
Все опасения о действиях Запада на Украине подтверждаются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в ходе проведения спецоперации опасения России о том, «что Запад пытался сделать из Украины», стопроцентно подтверждаются. Глава МИД подчеркнул, что все задачи, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным, в том числе защита жителей Донбасса и недопущение создания прямых угроз безопасности нашей страны, будут выполнены.
16 мая на саммите ОДКБ Путин обвинил страны Запада в поощрении неонацистских сил на Украине. «Экстремисты есть везде, так или иначе, вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские факельные шествия с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит», — отмечал президент.
Летом 2021 г. Путин также написал статью об исторических связях между Россией и Украиной. По его словам, страны Запада долгие годы пытались осуществить на Украине проект «анти-Россия». Он отметил, что в этом проекте нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость.