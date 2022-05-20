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Лавров заявил о подтверждении всех опасений об активности Запада на Украине

Ведомости

Все опасения о действиях Запада на Украине подтверждаются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. 

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в ходе проведения спецоперации опасения России о том, «что Запад пытался сделать из Украины», стопроцентно подтверждаются. Глава МИД подчеркнул, что все задачи, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным, в том числе защита жителей Донбасса и недопущение создания прямых угроз безопасности нашей страны, будут выполнены.

16 мая на саммите ОДКБ Путин обвинил страны Запада в поощрении неонацистских сил на Украине. «Экстремисты есть везде, так или иначе, вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские факельные шествия с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит», — отмечал президент. 

Летом 2021 г. Путин также написал статью об исторических связях между Россией и Украиной. По его словам, страны Запада долгие годы пытались осуществить на Украине проект «анти-Россия». Он отметил, что в этом проекте нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаи­вать ее реальную независимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных