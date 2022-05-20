Лавров заявил о подтверждении всех опасений об активности Запада на Украине

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).