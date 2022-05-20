Германия сможет поставить Украине первые «зенитные танки» Gepard лишь в июле
Украина получит первые 15 из 50 обещанных в апреле зенитных самоходных установок (ЗСУ, в прессе называются также «зенитными танками» из-за гусеничного шасси) Gepard только в июле, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Киевом и Берлином. Ранее причиной задержки отправки этих вооружений Украине стал отказ Швейцарии, с которой связан производитель используемых установкой боеприпасов, дать в достаточном количестве снаряды на всю партию машин.
Как сообщают собеседники, отправка только 15 ЗСУ стала результатом переговоров главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Для этих машин будет также передано около 60 000 единиц боеприпасов. В течение лета планируется поставка еще 15 таких зенитных установок.
О первых проблемах с поставкой ЗСУ сообщала Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве в начале мая. Оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий. У самой же Германии было только 23 000 таких боеприпасов, что достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки.
Позже, 18 мая, то же издание со ссылкой на источники сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время обсуждения с министром обороны ФРГ Ламбрехт, требуя «честного ответа» по поводу танков и быстрого решения вопроса с боеприпасами для них. В противном случае он предложил министру признать, что тема снята с обсуждения и что Берлин «сосредоточен на новом проекте». Кулеба упрекнул Ламбрехт за анонсирование поставок ЗСУ, в то время как она, по его мнению, знала, что на них не хватает боеприпасов.
Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении вооруженных сил Украины, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км.