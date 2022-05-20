Германия сможет поставить Украине первые «зенитные танки» Gepard лишь в июле

Позже, 18 мая, то же издание со ссылкой на источники сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время обсуждения с министром обороны ФРГ Ламбрехт, требуя «честного ответа» по поводу танков и быстрого решения вопроса с боеприпасами для них. В противном случае он предложил министру признать, что тема снята с обсуждения и что Берлин «сосредоточен на новом проекте». Кулеба упрекнул Ламбрехт за анонсирование поставок ЗСУ, в то время как она, по его мнению, знала, что на них не хватает боеприпасов.