Газета
Политика

Германия сможет поставить Украине первые «зенитные танки» Gepard лишь в июле

Ведомости

Украина получит первые 15 из 50 обещанных в апреле зенитных самоходных установок (ЗСУ, в прессе называются также «зенитными танками» из-за гусеничного шасси) Gepard только в июле, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Киевом и Берлином. Ранее причиной задержки отправки этих вооружений Украине стал отказ Швейцарии, с которой связан производитель используемых установкой боеприпасов, дать в достаточном количестве снаряды на всю партию машин.

Как сообщают собеседники, отправка только 15 ЗСУ стала результатом переговоров главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Для этих машин будет также передано около 60 000 единиц боеприпасов. В течение лета планируется поставка еще 15 таких зенитных установок.

О первых проблемах с поставкой ЗСУ сообщала Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве в начале мая. Оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий. У самой же Германии было только 23 000 таких боеприпасов, что достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки.

Позже, 18 мая, то же издание со ссылкой на источники сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время обсуждения с министром обороны ФРГ Ламбрехт, требуя «честного ответа» по поводу танков и быстрого решения вопроса с боеприпасами для них. В противном случае он предложил министру признать, что тема снята с обсуждения и что Берлин «сосредоточен на новом проекте». Кулеба упрекнул Ламбрехт за анонсирование поставок ЗСУ, в то время как она, по его мнению, знала, что на них не хватает боеприпасов.

Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении вооруженных сил Украины, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км.

Ранее по теме: Welt узнала о проблемах с поставкой ФРГ Киеву зенитных «танков» Gepard

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных