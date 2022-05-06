Welt узнала о проблемах с поставкой ФРГ Киеву зенитных «танков» Gepard

Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении вооруженный сил Украины, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км. Кроме того, значительная часть этих машин нуждалась в ремонте, а ее головной производитель находится в России, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории Украины.