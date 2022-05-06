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Welt узнала о проблемах с поставкой ФРГ Киеву зенитных «танков» Gepard

Ведомости

Германия пока не может осуществить обещанную Украине поставку нескольких десятков самоходных зенитных установок (ЗСУ, в прессе также называются «зенитными танками») Gepard из состава ПВО бундесвера. Причиной стала невозможность получить в достаточном количестве необходимые для нее боеприпасы швейцарского производства, которые эта страна отказывается предоставить из-за своей нейтральной позиции. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Согласно публикации, поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом 26 апреля объявила немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт. Ко вторнику 3 мая федеральное правительство так не смогло получить подходящие боеприпасы.

Оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий.

Того же объема боеприпасов, что Германия способна передать вместе с установками, — около 23 000, согласно украинским источникам издания, достаточно лишь для получаса стрельбы установки.

Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении вооруженный сил Украины, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км. Кроме того, значительная часть этих машин нуждалась в ремонте, а ее головной производитель находится в России, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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