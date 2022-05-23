Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Министры иностранных дел стран – членов ЕС 16 мая согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине. США, в свою очередь, 21 мая утвердили выделение Украине помощи в размере $40 млрд на 2022 финансовый год. До этого, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.