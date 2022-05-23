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Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Ведомости

Оборонный потенциал Европы сейчас истощен из-за оказания военной помощи Украине, его нужно укреплять, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал Боррель. По его словам, это тревожный признак, данные показывают, что европейские армии хронически недоинвестированы начиная с финансового кризиса 2008 г., а на скоординированное оборонное финансирование приходятся только 11% при контрольном показателе 35%.

«Сейчас стало ясно, что Европа находится в опасности. Новая среда показывает, что ЕС нуждается в большей ответственности за собственную безопасности. Для этого нам необходимы современные [объединенные] Европейские вооруженные силы (идея параллельных НАТО европейских сил обсуждается уже несколько десятилетий. — Прим. "Ведомостей")», — подчеркнул Боррель.

Министры иностранных дел стран – членов ЕС 16 мая согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине. США, в свою очередь, 21 мая утвердили выделение Украине помощи в размере $40 млрд на 2022 финансовый год. До этого, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд помощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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