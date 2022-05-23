Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
Оборонный потенциал Европы сейчас истощен из-за оказания военной помощи Украине, его нужно укреплять, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал Боррель. По его словам, это тревожный признак, данные показывают, что европейские армии хронически недоинвестированы начиная с финансового кризиса 2008 г., а на скоординированное оборонное финансирование приходятся только 11% при контрольном показателе 35%.
«Сейчас стало ясно, что Европа находится в опасности. Новая среда показывает, что ЕС нуждается в большей ответственности за собственную безопасности. Для этого нам необходимы современные [объединенные] Европейские вооруженные силы (идея параллельных НАТО европейских сил обсуждается уже несколько десятилетий. — Прим. "Ведомостей")», — подчеркнул Боррель.
Министры иностранных дел стран – членов ЕС 16 мая согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине. США, в свою очередь, 21 мая утвердили выделение Украине помощи в размере $40 млрд на 2022 финансовый год. До этого, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.