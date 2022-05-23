Песков назвал «оголтелой» позицию Польши в отношении России
Польские власти занимают «оголтелую» позицию в отношении России, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти, поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — отметил Песков, отвечая на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества Москвы и Варшавы.
По словам представителя Кремля, сейчас вряд ли можно говорить о каких-то договорных отношениях с республикой, которая отказалась платить за газ. «Для того, чтобы газ поставлялся, «а» – нужны какие-то документальные договоренности, и «б» – нужна оплата», — подчеркнул пресс-секретарь. Он также заявил, что Польша продолжает косвенно получать российский газ «с другой стороны».
Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее объявил о решении кабмина республики досрочно разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа, подписанное в 1993 г. Говоря о судьбе польского участка газопровода «Ямал — Европа», по которому осуществлялась транспортировка топлива, Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.
27 апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем. Позже в «Газпроме» заявили, что Польша продолжает получать российский газ по виртуальному реверсу через другие страны.