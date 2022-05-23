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Политика

МИД РФ сообщил о получении плана Италии по урегулированию на Украине

Ведомости

Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, по итогу рассмотрения соответствующие предложения получат оценку, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. 

«Между Россией и Италией он  не обсуждается. Мы его недавно получили, рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — сказал Руденко (цитата по ТАСС). 

Газета La Repubblica ранее сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «оспариваемым территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. План, подготовленный МИДом при участии председателя правительства, был передан накануне министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С ним также ознакомились представители «большой семерки» (G7).

Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили их на территории Белоруссии, Турции и онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».

Руденко ранее заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой. Украинская сторона также не ответила на предложения Москвы, которые МИД передал в середине апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном соглашении не продвигаются, потому что Киев не хочет продолжать их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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