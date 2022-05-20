Берлускони: Европа должна убедить Украину принять требования России
Европа должна убедить украинские власти принять требования России для скорейшего урегулирования конфликта, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщили РИА «Новости».
«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять вопросы [президента России Владимира] Путина», – отметил Берлускони.
По мнению бывшего премьер-министра, отправка оружия на Украину делает Италию соучастницей конфликта, и лучше этот процесс не афишировать.
Ранее Берлускони заявлял, что ни в Европе, ни в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Он также выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. При этом позже Киев изменил свою позицию. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Москва так и не получила ответа на свои предложения.