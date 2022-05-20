Газета
Политика

Берлускони: Европа должна убедить Украину принять требования России

Ведомости

Европа должна убедить украинские власти принять требования России для скорейшего урегулирования конфликта, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять вопросы [президента России Владимира] Путина», – отметил Берлускони.

По мнению бывшего премьер-министра, отправка оружия на Украину делает Италию соучастницей конфликта, и лучше этот процесс не афишировать.

Ранее Берлускони заявлял, что ни в Европе, ни в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Он также выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину.

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. При этом позже Киев изменил свою позицию. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Москва так и не получила ответа на свои предложения.

Ранее по теме: Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных