Берлускони: Европа должна убедить Украину принять требования России

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. При этом позже Киев изменил свою позицию. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Москва так и не получила ответа на свои предложения.