Берлускони: в мире нет лидеров, способных вести переговоры с Россией по Украине
Ни в Европе, ни в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины, передает издание Fanpage со ссылкой на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником. Другой — генсек НАТО [Йенс Столтенберг] — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана», — отметил Берлускони.
Военным преступником Путина назвал президент США Джо Байден. 17 марта он назвал российского президента «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Днем ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». В конце месяца во время визита в Варшаву Байден сравнил Путина с «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти».
22 февраля Столтенберг осудил решение Путина признать ДНР и ЛНР, заявив, что это подрывает усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Он напомнил, что в 2015 г. Совбез ООН, в который входит Россия, «подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Глава альянса тогда подчеркнул, что Донецк и Луганск по прежнему являются частью Украины.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения.