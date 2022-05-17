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Берлускони: в мире нет лидеров, способных вести переговоры с Россией по Украине

Ведомости

Ни в Европе, ни в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины, передает издание Fanpage со ссылкой на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником. Другой — генсек НАТО [Йенс Столтенберг] — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана», — отметил Берлускони. 

Военным преступником Путина назвал президент США Джо Байден. 17 марта он назвал российского президента «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Днем ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». В конце месяца во время визита в Варшаву Байден сравнил Путина с «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». 

22 февраля Столтенберг осудил решение Путина признать ДНР и ЛНР, заявив, что это подрывает усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Он напомнил, что в 2015 г. Совбез ООН, в который входит Россия, «подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Глава альянса тогда подчеркнул, что Донецк и Луганск по прежнему являются частью Украины.

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных