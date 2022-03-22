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Посол США исключил закрытие посольства страны в Москве

Ведомости

США не планируют закрывать свое посольство в Москве, заявил посол страны в РФ Джон Салливан в интервью «Новой газете». Президент США Джо Байден, в свою очередь, не намерен отзывать посла из РФ.

«У Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России», — сказал Салливан.

При этом он обратил внимание на сигналы со стороны руководства России о том, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть прекращены. «Например, бывший президент и нынешний заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев как-то заявил, что это возможно — закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль и через прицелы. И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться», — напомнил посол.

От американской стороны требуется быть готовой к подобным событиям, подчеркнул Салливан.

«Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединенные Штаты», — резюмировал дипломат.

17 марта Байден назвал президента России Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Днем ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». На эти слова американского президента отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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