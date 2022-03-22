Посол США исключил закрытие посольства страны в Москве

При этом он обратил внимание на сигналы со стороны руководства России о том, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть прекращены. «Например, бывший президент и нынешний заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев как-то заявил, что это возможно — закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль и через прицелы. И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться», — напомнил посол.